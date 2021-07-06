تفاصيل لقاء وفد "رياضة النواب" بطلاب برلمان مصر بجامعة المنصورة

كتب- نشأت علي:

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر شبابي بجامعة المنصورة، بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب.

وشهد المؤتمر مواجهة قوية بين الحكومة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة من جهة، والشباب المشاركين في المؤتمر من جهة أخرى.

وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح، على أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وممثلي وزارة الرياضة، ونائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ، عدد من الأسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية الشباب، والتمكين الحقيقي لهم، فضلًا عن دور البرلمان والحكومة في مواجهة ازمة الهرمونات التي تؤدي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية.

وفيما يخص تمكين المرأة، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تغيرت تمامًا بالنسبة لمشاركة المرأة سياسيًا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه، خير دليل علي ذلك، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الأسئلة، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن أصبح رئيس الجمهورية، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية.

وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

من جانبها ردت النائبة ولاء عبدالفتاح، على دعم الدولة والبرلمان الأنشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي كما أن الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.

وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة، خاصة أننا عانينا من قوى الظلام حاولت تسيطر علي الشباب، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب، ولكن تم إنقاذ الدولة المصرية على يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن.

وتابع:" كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور إلى واقع فعلي، حيث كنا نجلس على مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتًا إلى أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، أيضا تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل على أعلى درجات التدريب، حتي يكون على قدر المسئولية.

وتابع: "من حسن حظ الشباب الحالي أيضًا وجود منصة سياسية أثبتت نجاح كبير وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشاكل وطرح الحلول.

وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات على الشباب، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب، أنه لا يوجد تشريع حاليًا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظًا على الشباب، خاصة أنها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية.

وأشار إلى أن من يلجأ للمنشطات يسعى لإختيار الطريق السهل ولا يريد أن يحصل على نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤوليتهم وإطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات.

من جانبه قال النائب خالد بدوي، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت إرداته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري، ونجحت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد أن كان الشباب المصري في فترة الإخوان يكسر ويخرب من خلال أموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم إنفاق أموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا أكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة.

فيما قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن لجنة الشباب تسعى لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، لافتًا إلى أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.

وعلي هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبدالباسط، أعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.

واشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية، واصفًا ذلك بالخطوة المهمة من أجل زيادة الوعي والتثقيف السياسي.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.