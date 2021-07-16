"سكة السلامة".. شاشات عرض بـ"محطة مصر" لبث إعلانات حملة "أنت أقوى من المخدرات"

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ مبادرة "سكة السلامة" في العديد من الهيئات والمرافق الحيوية، التي تم بدء تنفيذها أيضًا داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لرفع وعي الركاب بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تأتي استمرارًا لتنفيذ عمليات التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات، خاصة فى المرافق الحيوية، حيث يتم تنفذها داخل محطة مصر، بالتوازي مع تنفيذها أيضًا بمحطات مترو الأنفاق، وتستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة حتى الآن.

ووجهت القباج بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية؛ لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جارٍ تنفيذ المبادرة في محطات مترو الإنفاق للخطوط الثلاثة، كما تم بدء تنفيذها أيضًا داخل محطة مصر كمرحلة أولى، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق؛ لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على محطات هذه المرافق، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانًا، وفي سرية تامة، وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية.

كما تستهدف المبادرة أيضًا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية، والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي.

وأضاف: يتم حاليًا بث إعلانات حملة "أنتَ أقوى من المخدرات"، داخل محطة مصر من خلال شاشات عرض كبيرة والتي تستهدف توعية الشباب والفتيات بأضرار المواد المخدرة، كما يوزع المتطوعون لدى الصندوق، مطبوعات على الشباب داخل محطة مصر تتضمن الأضرار السلبية عن الإدمان.