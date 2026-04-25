طهران تعلن تفكيك قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات وسط إيران

أعلن مسؤول في محافظة يزد الإيرانية عن نجاح تفكيك وإزالة قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات كانت قد سقطت في منطقة سكنية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وقال نائب محافظ يزد للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إن القنبلة الأمريكية التي أصابت منزلًا سكنيًا في مدينة يزد خلال الحرب الأخيرة وبقيت مدفونة على عمق يقارب 13 مترًا تحت الأرض، قد تم تفكيكها وإزالتها بأمان من الموقع عبر جهود وحدة إزالة المتفجرات التابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة في المحافظة.

وأوضح إسماعيل دهستاني، أن القنبلة غير المنفجرة تم تحديدها على أنها من نوع GBU-39 الخارقة للتحصينات.

وأضاف أنه مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمن والحماية، نُفذت العملية دون وقوع أي خسائر بشرية أو انفجار، وتم نقل القنبلة لاحقًا إلى موقع آمن.