طهران تعلن تفكيك قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات وسط إيران

03:40 م 25/04/2026

ايران وامريكا

أعلن مسؤول في محافظة يزد الإيرانية عن نجاح تفكيك وإزالة قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات كانت قد سقطت في منطقة سكنية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.

وقال نائب محافظ يزد للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إن القنبلة الأمريكية التي أصابت منزلًا سكنيًا في مدينة يزد خلال الحرب الأخيرة وبقيت مدفونة على عمق يقارب 13 مترًا تحت الأرض، قد تم تفكيكها وإزالتها بأمان من الموقع عبر جهود وحدة إزالة المتفجرات التابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة في المحافظة.

وأوضح إسماعيل دهستاني، أن القنبلة غير المنفجرة تم تحديدها على أنها من نوع GBU-39 الخارقة للتحصينات.

وأضاف أنه مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمن والحماية، نُفذت العملية دون وقوع أي خسائر بشرية أو انفجار، وتم نقل القنبلة لاحقًا إلى موقع آمن.

تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون دولار.. ما القصة؟
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل

