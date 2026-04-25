كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة من حملاتها الميدانية داخل مركز ومدينة دمنهور، لمواجهة الوصلات الخلسة والتعديات على شبكات المياه، واسترداد حقوق الدولة.

حملات مفاجئة بلا مواعيد

نفذت الشركة تحركات ميدانية مفاجئة داخل عدد من قرى مركز دمنهور وأحياء المدينة، دون التقيد بمواعيد مسبقة، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الشبكات وضبط المخالفات في لحظتها.

لجان ميدانية لضبط التعديات

وشكلت الشركة لجانًا مشتركة تضم قطاعات التجاري، والتفتيش والمتابعة، والأمن، والفروع، للعمل الميداني المستمر، بما يضمن عنصر المفاجأة في رصد وضبط الوصلات غير القانونية.

ضبط وصلات غير قانونية وقطع المخالفات

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من التعديات على الشبكة، وجرى على الفور قطع التوصيلات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصريحات حاسمة من إدارة الشركة

وقال المهندس أحمد عبد المنعم التراس: "نتعامل بمنتهى الحزم مع ملف الوصلات الخلسة، ولن نسمح بأي تعدٍ على حقوق الدولة أو إهدار لموارد المياه، والحملات مستمرة ومفاجئة دون توقف".

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطة شاملة تستهدف تقليل الفاقد واسترداد المستحقات المتأخرة، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية.

منظومة رصد ومتابعة مستمرة

وأوضح وليد موفق حلوه، مدير إدارة الخلسة بالشركة، أن العمل يعتمد على رصد ميداني دقيق وتحرك سريع، مشيرًا إلى ضبط مخالفات متعددة تتعلق بالوصلات غير القانونية وكسر شروط التعاقد.

مناشدة المواطنين بالالتزام القانوني

وناشدت الشركة المواطنين الالتزام بالتعاقد القانوني وسداد المستحقات، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة استمرار الحملات بجميع أنحاء المحافظة لضبط المنظومة وتحسين الخدمة.