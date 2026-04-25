الجيش الإيراني يهدد برد قوي على أمريكا حال استمرار الحصار البحري

كتب : وكالات

03:34 م 25/04/2026 تعديل في 03:36 م

الجيش الايراني

أكد مقر القيادة المركزية لـخاتم الأنبياء الإيراني، أن الولايات المتحدة إذا واصلت أعمال القرصنة والحصار البحري في المنطقة حسب وصفه، فستواجه برد قوي من القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، فإن مقر خاتم الأنبياء الإيراني شدد في بيان له، على أنه في حال استمرار الجيش الأمريكي المعتدي في الحصار والقرصنة والسطو البحري في المنطقة، فإنه سيواجه ردة فعل شديدة من القوات المسلحة الإيرانية القوية.

وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بقدرات وجاهزية أكبر من السابق للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية، كما أن الجيش الأمريكي قد اختبر جزءًا من هذه القدرة الهجومية خلال ما وصفه بالحرب المفروضة الثالثة".

وأكد البيان أن "إيران مستعدة ومصممة على رصد تحركات وتواجد الأعداء في المنطقة، ومواصلة إدارة ومراقبة مضيق هرمز الاستراتيجي، وأنها ستوجه خسائر أشد في حال أي اعتداء جديد من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي".

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار حصار الموانئ الإيرانية

