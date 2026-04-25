أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 9 ملايين و580 ألفًا و542 طفلًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى زيادة مراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزًا بجميع المحافظات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة.

ولفت "عبدالغفار" إلى تحويل 626 ألفًا و67 طفلًا لإعادة الفحص الاختباري بعد أسبوع من الفحص الأول في الوحدة ذاتها، إلى جانب إجراء زراعة قوقعة أذن لـ3 آلاف و258 حالة، وتركيب 13 ألفًا و32 سماعة طبية، وتقديم علاج دوائي لـ24 ألفًا و490 طفلًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تهدف إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وإتاحة رعاية صحية عالية الجودة بأحدث أساليب العلاج، بما يضمن توفير حياة آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولًا للمستهدف من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "100 مليون صحة"، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وكشف "عبدالغفار" زيادة مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال من يوم الولادة وحتى 28 يومًا إلى 3825 وحدة صحية في جميع المحافظات، موضحًا أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، بل هو مؤشر لحاجة الطفل إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل بيانات حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بهدف إنشاء ملف صحي متكامل، مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استقبال استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 105 و15335 الخاصين بمبادرات "100 مليون صحة".

