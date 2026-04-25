دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المواطنين إلى تقليل استهلاك الكهرباء، في أعقاب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

وأوضح، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أهمية تقليل الاستخدام اليومي للطاقة.

وأضاف أنه يمكن خفض الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة، مثل تقليل عدد المصابيح المستخدمة داخل المنازل، قائلاً: "بدلاً من تشغيل 10 مصابيح في المنزل، قم بتشغيل مصباحين فقط. ما الخطأ في ذلك؟".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسببتا في تدمير البنية التحتية في البلاد، لافتاً إلى فرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.