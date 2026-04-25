قال محمد العبار، رئيس ومؤسس شركة إعمار، إن وضع العقارات في الإمارات بعد الأحداث المحيطة، يعتمد بشكل أساسي على الموقع الاستثماري الجهة المطورة التي يختارها المشتري لضمان قيمة استثماره.

وأكد "العبار"، أن الشركة حققت مبيعات تقدر بـ80 مليون دولار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس مدى قوة السوق الإماراتي وإيمان المستثمرين في الشراء بالإمارات.

وأشار إلى أن شراء العقار يمثل استثمارًا بملايين وليس مجرد شراء سلعة بسيطة بـ40 أو 100 درهم، متابعًا: "حققنا مبيعات العام الماضي تقدر بـ 80 مليار دولار".

وأكد أهمية الشراء من الشركات التي تلتزم بتقديم الدعم الفني الفوري وحل مشكلات العملاء في نفس اليوم، معتبرًا أن التواصل السريع يعكس مدى مصداقية المطور العقاري.

اقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية



