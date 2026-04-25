قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن نطاق الشرق الأوسط، يتسع ليشمل 4 دوائر رئيسية برزت خلال الحرب الحالية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، والمشرق العربي، والدول غير العربية ذات التأثير الإقليمي مثل إيران وتركيا وإسرائيل، بالإضافة إلى ظهور لاعب جديد وصفه بالأهم في الأحداث الراهنة وهو باكستان.

عماد أديب: الشرق الأوسط يعيش حالة من عدم اليقين

أوضح "أديب"، خلال لقاء له ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "بي بي سي"، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من عدم اليقين قائلًا: "حالة سيولة في العالم"، مشيرًا إلى وجود قيادة دولية تتعامل مع العالم بطريقة غير تقليدية.

وتابع: "يوجد على رئاسة مجلس إدارة العالم رجل لا يضع للقانون الدولي أو القانون العام أو المبادئ المستقرة في العالم أي حساب، ويدير العالم حسب هواه وحسب رغبته، وصُنّف - مش أنا اللي بقول - في أساتذة علم النفس في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه (Disillusioned)، يعني عايش في حالة من خلل في الإدراك، عشان كده حتى نقدر نفهم كمية التصريحات المتناقضة والمتضاربة، اللي هو الشيء ونقيضه في اللي بيحصل، فلما يبقى هذه هي المنطقة، وهذه هي الاضطرابات، وهذه هي الأزمة، وهذا هو رئيس مجلس إدارة العالم، ممكن تتخيلي إن إحنا داخلين على مرحلة شديدة الصعوبة".

وأضاف أن هذه الظروف تشير إلى مرحلة شديدة الصعوبة قادمة في المنطقة بعد توقف العمليات العسكرية والتوصل إلى أي اتفاقات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم شاملة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية المشاركة في الأحداث.

وأشار إلى أن هذه المراجعات ستقود إلى تغييرات في التحالفات من حالة العداء إلى الصداقة أو الشراكة، مع إعادة رسم خيارات جديدة داخل المنطقة خلال مرحلة انتقالية ممتدة.

وتحدث عن فترة زمنية وصفها بأنها "1000 يوم قادمة"، قائلًا: "بالنسبة للـ1000 يوم اللي فاضلين من حكم دونالد ترامب.. أول حاجة كل من يلعب في هذه المنطقة سيسايره.. عارفة لما بتسايري واحد عارفة إنه مضطرب نفسيًا فأنتي مش عايزة مشاكل معاه لحد ما يكمل، يعني العالم سيربط أحزمته لمدة 1000 يوم جايين، لا يدخل في صدامات معه أو يعلن خلافه الشديد معه، رغم أن في ناس كتير أُوذوا في هذه المنطقة بسببه وبسبب جموحه وحماقاته".

وتابع: "أقصد منطقة الشرق الأوسط، بدول مجلس التحالف، بالمشرق العربي اللي إحنا مصر منه، للدول الثلاثة اللي موجودة في المنطقة (إسرائيل، إيران، تركيا)، حتى وصل الأمر للاقتصاد العالمي كله، والآن يدفع ثمن هذا الأمر".

واستطرد: "سيحدث إعادة مراجعة للتحالفات الخليجية، ودول مجلس التعاون هيبقى عندهم خيارات مختلفة؛ هناك من سيقوم بتوطين صناعة الأسلحة بداخله، وهناك من سيزداد في شراء أسلحة من الولايات المتحدة، وهناك من سيذهب شرقًا يتجه شرقًا إلى روسيا والصين ويمكن كوريا الشمالية".

وأكمل: "في شرق أوسط جديد، إذا العلاقات الأمريكية الإيرانية تحسنت، فمن الممكن أنك تري أخطر شيء ممكن يحصل وهو بدء خيوط اتصالات ما بين إيران وإسرائيل، ولا تعجب من هذا الموضوع لأن سبق إنهم تعاونوا قبل ذلك في عدة قضايا وفي عدة أمور".

اقرأ أيضًا:

