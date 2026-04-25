أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تضع إمكانياتها وخبراتها الفنية في قطاع الزراعة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء.

وشدد "فاروق"، خلال مشاركته في احتفالية تخرج عدد من الكوادر الإفريقية المشاركة في البرنامج التدريبي الدولي تحت عنوان: "إدارة معالجة المياه ومكافحة الملوحة"، على عمق العلاقات المصرية-الإفريقية.

وخلال حفل الختام، سلّم وزير الزراعة، الشهادات للمتدربين البالغ عددهم 11 متدربًا، يمثلون 11 دولة إفريقية، هي: الجابون، النيجر، تشاد، تنزانيا، جيبوتي، زامبيا، سيراليون، غانا، مالي، موزمبيق، ونيجيريا، بحضور السفير خالد الشاذلي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء في القارة الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في المجالات الزراعية.

وأكد "فاروق"، استمرار وزارة الزراعة، من خلال المركز المصري الدولي للزراعة، في تقديم هذه البرامج النوعية التي تساهم في بناء قدرات الكوادر الإفريقية، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية في القارة.

وأضاف وزير الزراعة، أن هذه البرامج التدريبية تمثل جسرًا للمعرفة يسهم في توحيد الرؤى القارية تجاه قضايا الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن نقل التكنولوجيا المصرية في إدارة الموارد المائية إلى الأشقاء الأفارقة هو استثمار استراتيجي لمواجهة الشح المائي العالمي.

وشدد الوزير، على أن تمكين الكوادر الإفريقية من أدوات الابتكار الزراعي يعد الضمانة الحقيقية لتحقيق نهضة زراعية شاملة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والمناخية التي تشهدها المنطقة.

من جهته قال الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن هذا البرنامج استمر على مدار أسبوعين، وشمل مسارين متوازيين لضمان أقصى استفادة فنية، هما الجانب النظري، حيث تناول موضوعات حيوية شملت تقنيات معالجة المياه لتلبية احتياجات النباتات، والإدارة المستدامة للتحكم في ملوحة مياه الري، وتحديد المتطلبات المائية لمختلف المحاصيل.

وأوضح أن المحاضرات ركزت على علاقة التربة والمياه والنبات، وتأثير أنظمة الري الحديثة على التوازن المائي، مع فتح باب النقاش لإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل الملوحة في الدول المشاركة، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن أيضًا زيارات ميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، حيث شملت: تدريبات عملية على أخذ عينات التربة وتحليلها معمليًا، فضلًا عن تفقد محطات تحلية المياه بمحطة "البستان" بمشروع شباب الخريجين في النوبارية.

كما تم الاطّلاع على تجارب الزراعة في الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق منتجة باستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في "المزارع النموذجية".

وقال إنه تم أيضًا تنظيم جولات سياحية للمبعوثين في محافظتي الجيزة والإسكندرية، شملت زيارة المعالم التاريخية والأثرية، لإطلاع المشاركين على مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي عبر العصور.

اقرأ أيضًا:

مزيفة ومضللة.. الزراعة تحذر من انتشار مواقع إلكترونية تنتحل صفتها



