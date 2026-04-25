وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، في ظل استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، والتي تسجل 32 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وتصل إلى 38 درجة بجنوب البلاد.

طقس حار على أغلب الأنحاء

أوضحت "الهيئة" أن البلاد تشهد غدًا استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على مختلف المناطق، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا.

نصائح مهمة للمواطنين

ناشدت "هيئة الأرصاد" المواطنين بضرورة اتباع عدد من الإرشادات الوقائية لتجنب آثار الحرارة المرتفعة، أبرزها:

الإكثار من شرب السوائل، وعلى رأسها المياه، على مدار اليوم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة قدر الإمكان.

الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية أو مظللة خلال ساعات الذروة.

وأكدت هيئة الأرصاد المصرية، أن هذه الإجراءات تساعد في الحد من الإجهاد الحراري والحفاظ على سلامة المواطنين خلال فترات الطقس الحار.

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة



تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل



