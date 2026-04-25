تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لرفض فكرة الترشح لرئاسة القلعة البيضاء رغم تكرار عرض المنصب عليه في أكثر من مناسبة.

نجم الزمالك السابق يوضح موقفه من رئاسة القلعة البيضاء

وأوضح إمام في تصريحات تلفزيونية عبر "أون سبورتس" العمل الإداري داخل الأندية الكبرى لا يعتمد فقط على التاريخ الكروي أو الاسم اللامع بل يتطلب مهارات خاصة وقدرات مختلفة، مشيراً إلى أنه لم يشعر بتوافر هذه المقومات لديه بالشكل الكافي خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن تجربته السابقة في العمل الإداري سواء كعضو مجلس إدارة بنادي الزمالك أو ضمن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم منحته رؤية أوضح لطبيعة المسؤولية، مؤكداً أن المنصب يحتاج إلى جاهزية كاملة على جميع المستويات.

وأكد نجم منتخب مصر السابق أنه فضل الابتعاد عن خوض التجربة في الوقت الحالي خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الأوضاع داخل النادي خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار وكثرة الأزمات التي مر بها الزمالك خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن لكل شخص حدوداً يجب أن يدركها جيدًا.

وشدد إمام على أن قراره برفض رئاسة النادي كان صحيحاً بجانب تلقيه دعماً وإشادة من العديد من المقربين بسبب هذا الموقف، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أي مجلس إدارة داخل القلعة البيضاء.

هل سيخوض الثعلب الصغير الانتخابات في المستقبل؟

وعن إمكانية خوض الانتخابات مستقبلاً، أوضح أنه يعيد النظر في الأمر حال شعوره بالجاهزية الكاملة لتولي المسؤولية لكنه لا يسعى حالياً إلى المنصب.

كما أشار إلى أن اسمه كان يطرح باستمرار في كل دورة انتخابية كأحد المرشحين المحتملين وهو ما اعتبره مصدر فخر وتقدير كبير له، مؤكداً أن الضغوط التي مورست عليه للترشح في الانتخابات الماضية لم تغير من موقفه.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تغير طبيعة العمل الإداري داخل الأندية مقارنة بالماضي، موضحاً أن نجوم الزمالك كانوا في السابق أكثر قدرة على تولي المناصب القيادية بينما اختلفت الأمور في السنوات الأخيرة سواء على مستوى البنية أو طبيعة العلاقة مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية وهو ما جعل المشهد أكثر تعقيداً من قبل.

إقرأ أيضاً:

