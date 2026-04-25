أكد حسن رداد، وزير العمل، إيمانه بالدور المحوري الذي يؤديه الإعلام في المجتمع، خاصة في تصحيح المفاهيم وبناء وعي عام داعم لتنفيذ الرؤية الوطنية للدولة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، أن العمل داخل الوزارة يسير وفق نهج تصاعدي مستمر يستهدف تحقيق الصالح العام وخدمة مصالح الدولة المصرية، من خلال تطوير السياسات وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات.

وشدد وزير العمل، على ثقته الكاملة في العامل المصري، باعتباره أحد أهم محركات التقدم والتنمية، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات كبرى بجهود العمالة المصرية، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعكس قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية، إلى جانب الشركاء الدوليين والمحليين، بهدف توفير المزيد من فرص العمل وفتح مجالات جديدة للتشغيل في مختلف القطاعات.

وأكد أن رؤية الوزارة تعتمد على التوسع في التسويق الداخلي والخارجي لفرص العمل، من خلال آليات متعددة، في مقدمتها الصحف ووسائل الإعلام المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات القومية، بما يسهم في دعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدعم أي مشروع من شأنه توفير فرص عمل جديدة.

