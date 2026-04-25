أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الكهرباء، استغرقت نحو 25 دقيقة.

وبحسب بيان وزارة الكهرباء، شملت الزيارة تفقد الوزير الدورين الثالث والرابع، حيث أجرى جولة داخل غرف المرضى، وحرص على الحديث المباشر مع عدد من العاملين المتواجدين لتلقي العلاج، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية والرعاية المقدمة داخل المستشفى، والتي أشادوا خلالها بجودة الخدمة وحسن التعامل.

كما توجه الوزير إلى قسم الطوارئ، حيث اطمأن على عدد من الحالات، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وحرص الوزير، على الاستفسار عن التخصصات الطبية المتوفرة داخل المستشفى، ومدى جاهزيتها لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الصحية بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الرعاية.

