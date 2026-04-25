بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إرسال رسائل نصية SMS للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط التقديم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، رغم كون طلباتهم كانت ضمن الأولوية بالإعلان.

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، رابط إلكتروني عبر منصة مر الرقمية، لمعرفة النتيجة الخاصة بالمتقدمين، وتكون من خلال الرابط التالي، من هنا. https://digital.gov.eg/

تظلمات نتيجة سكن لكل المصريين 7

أتاح صندوق الإسكان، التظلم على نتيجة التقديم، وحتى 30 أبريل 2026، ويتم ذلك من خلال الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر الضغط على "تصفح الخدمات" بالقائمة العلوية، ثم اختيار الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" من القائمة الجانبية، يليها الدخول على خدمة متابعة طلب وحدة سكنية، ثم الضغط على بدء الخدمة لعرض بيانات الطلب.

وبعد ذلك يتم اختيار تظلم نتيجة فرز من قائمة الخدمات المتاحة، لاستكمال إجراءات التظلم.

وفيما يخص المتقدمين، الذين لم يصلهم رسالة، فهم متوافقين مع شروط التقديم الخاصة بشقق سكن لكل المصريين 7، وسيتم إرسال رسائل لهما فيما بعد بتحديد موعد سداد الأقساط الربع سنوية.

