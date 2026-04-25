أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة نحو دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، حيث يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما أسهم في تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية وتعزيز دورها التنموي.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم، أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع منظومة التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد.

وشدد على أن هذا التنوع يستهدف تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

مشروعات جامعة العريش

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة شرعت في تنفيذ خطة تطوير شاملة بهدف تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والخدمية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بإجمالي تمويل بلغ 1.7 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل إنشاء مجمع طبي متكامل على مساحة 50 فدانًا، يضم مستشفى جامعيًا ومستشفى للطوارئ، إلى جانب كليات الصيدلة والتمريض وعدد من العيادات التخصصية، فضلًا عن استمرار العمل في تجهيز جامعة العريش التكنولوجية.

وأكد أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتنظيم القوافل التنموية، وإطلاق حملات للتبرع بالدم، وعقد الندوات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة العريش تعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، حيث تمت الموافقة على إنشاء وادٍ للتكنولوجيا داخل الجامعة، إلى جانب إطلاق مبادرات علمية ومجتمعية نوعية.

وأشار إلى أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج “التعليم المنتج”، من خلال رؤية استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عدد الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية

في السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار دعم الدولة للجامعات الحكومية التي يبلغ عددها 28 جامعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، والانخراط في التحالفات الإقليمية، إلى جانب تفعيل الدور المجتمعي من خلال القوافل الطبية والخدمية.

وأضاف أن جامعة العريش تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية في محافظة شمال سيناء، لما تمتلكه من كوادر أكاديمية متميزة وبرامج تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرصها على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على دعم خطط التنمية الشاملة في سيناء.



