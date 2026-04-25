تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم إدراج مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى 17 قرية تابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية من إجمالي 21 قرية، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية على الأهالي.

وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن خدمة الغاز الطبيعي تُعد من الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين القرى والمراكز المختلفة، إلا أن 17 قرية تابعة لمركز سمنود لم تصلها هذه الخدمة حتى الآن، بالإضافة إلى بعض المناطق بمدينة سمنود.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عليه أضرار مباشرة وغير مباشرة، أبرزها الأعباء المالية على الأسر التي تعتمد على أسطوانات البوتاجاز، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالقرى التي وصلها الغاز الطبيعي، ويشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل.

وأكد "الحفناوي"، أن تخزين أسطوانات الغاز داخل المنازل لفترات طويلة يعرض الأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن، لمخاطر محتملة مثل الحوادث والانفجارات، فضلًا عن أن عدم وصول الخدمة يخلق تفاوتًا واضحًا بين القرى، ويعكس خللًا في توزيع الخدمات الأساسية، بما يتعارض مع سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه رغم إطلاق الدولة مشروعات ضخمة لتوصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرات مثل "حياة كريمة"، فإن هذه القرى لم تُدرج ضمن الخطة التنفيذية، ما يستدعي توضيح الأسباب والمعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروع بها.

وطالب النائب بوضع جدول زمني واضح ومحدد لتوصيل الخدمة لكل قرية، والبدء بالقرى المركزية كمرحلة أولى، مع تحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الغاز الطبيعي بشكل عاجل وآمن إلى الأهالي، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

