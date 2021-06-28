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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي

03:05 م الإثنين 28 يونيو 2021
رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي

البرلمان يرفع جلسته إلى الغد

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان بنك التنمية الإفريقي

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