منها ضبط 46 تشكيل عصابي ارتكبوا 203 حوادث.. جهود "الداخلية" خلال شهر (فيديو)

08:43 م السبت 01 مايو 2021
منها ضبط 46 تشكيل عصابي ارتكبوا 203 حوادث.. جهود "الداخلية" خلال شهر (فيديو)

حملة أمنية

كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية مقطع فيديو عن جهودها على مستوى الجمهورية.

وذكرت الوزارة في منشور لها اليوم السبت، أنها وجهت حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال شهر، أسفرت عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 378 ألف شخص بسبب الكمامة، وضبط 46 تشكيل عصابي، ضموا 135 متهمًا، ارتكبوا 203 حادث، وضبط 2228 عنصر إجرامي شديد الخطورة، وتنفيذ2258553 حكم قضائي متنوع (9600) حكم جناية من بينها (10 حكم بالإعدام – 461 حكم بالسجن المؤبد).

لمعرفة جهود لوزارة تابع الفيديو التالي:

حملات أمنية وزارة الداخلية الكمامة تشكيل عصابي

الخبر التالى:

"محدش أكبر من الدولة".. جهاز القاهرة الجديدة يعلق على تشميع كافيه التجمع (فيديو وصور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا