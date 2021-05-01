منها ضبط 46 تشكيل عصابي ارتكبوا 203 حوادث.. جهود "الداخلية" خلال شهر (فيديو)
كتب- علاء عمران:
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية مقطع فيديو عن جهودها على مستوى الجمهورية.
وذكرت الوزارة في منشور لها اليوم السبت، أنها وجهت حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال شهر، أسفرت عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 378 ألف شخص بسبب الكمامة، وضبط 46 تشكيل عصابي، ضموا 135 متهمًا، ارتكبوا 203 حادث، وضبط 2228 عنصر إجرامي شديد الخطورة، وتنفيذ2258553 حكم قضائي متنوع (9600) حكم جناية من بينها (10 حكم بالإعدام – 461 حكم بالسجن المؤبد).
لمعرفة جهود لوزارة تابع الفيديو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان