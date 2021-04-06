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جوائز تصل لـ"مليون جنيه".. تفاصيل مسابقة الأوقاف الرمضانية

04:01 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
جوائز تصل لـ"مليون جنيه".. تفاصيل مسابقة الأوقاف الرمضانية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه على مستوى جميع المديريات، بجوائز تصل قيمتها لمليون جنيه.

وبدأت المديريات الإقليمية، الثلاثاء، تلقي طلبات المتقدمين وحتى الأحد المقبل، على أن اعقد الاختبارات الأولية ستكون في مديريات الأوقاف، اليوم وغدا، وتُرفع النتيجة إلى الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم الخميس المقبل، لاعتمادها من جهة، وتحديد موعد التصفيات النهائية من جهة أخرى.

وتعقد وزارة الأوقاف، التصفيات النهائية بالديوان العام، يوم الأحد الـ 18 من أبريل الجاري، يتم بعدها الإعلان عن الجوائز الكبرى لأوائل المسابقة.

وستكون المسابقة على النحو التالي:

- المسابقة المفتوحة: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه، والناشئة تحت سن عشر سنوات

- حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه، وذوي الهمم والقدرات الخاصة

- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

وسيتم توزيع الجوائز المالية على النحو التالي:

ـ 30 ألف جنيه لكل مديرية (أ) على مستوى المديرية.

ـ 15 ألف جنيه لكل مديرية (ب) على مستوى المديرية.

ـ 300 ألف جنيه جوائز مركزية للفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية.

ـ توزيع الجوائز المقررة على مستوى المديريات حسب عدد أوائل الناجحين بواقع 1000 جنيه على الأقل لكل فائز في حدود المبلغ المقرر للمديرية.

لا يمنع الفوز على مستوى المديرية من الجمع بين جائزة المديرية والجوائز المركزية الكبرى في التصفيات النهائية.

وزارة الأوقاف مسابقة الأوقاف الرمضانية القرآن الكريم مديريات الأوقاف

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