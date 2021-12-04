الصحفيين: تخريج أول دفعة لخريجي "الواقع المعزز" والعالم الافتراضي

كتب- مينا غالي:

كرمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة، الزملاء الصحفيين خريجي الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها اللجنة حول تقنيات "الواقع المعزز" والعالم الافتراضي.

ومن جانبه قال حماد الرمحي رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وأنه تم تنظيمها في نقابة الصحفيين لأول مرة، بهدف تعزيز وتطوير وتأهيل الصحفيين المصريين على تقنيات الصحافة الإلكترونية الحديثة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.

وأضاف الرمحي أن الدورة المتقدمة التي نظمتها اللجنة تحت إشراف خبيرة تكنولوجيا الإعلام، رضا الكرداوي، شملت مجموعة من المحاور الأساسية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحافة والإعلام من أبرزها:

التعرف على التقنيات الحديثة لتكنولوجيا "الواقع المعزز"، ومهارات استخدام تقنية الواقع المعزز فى مجال الاعلام الذكى، والتعرف على تجارب وسائل الإعلام الأمريكية والخليجية فى ربط الاعلام المقروء بتقنية الواقع المعزز.

فضلاً عن التدريب على صناعة نماذج الواقع المعزز وربط الصورة الصحفية في الصحافة المكتوبة بالفيديوهات أو الصوت أو المجسمات (3D).

بالإضافة إلى التعرف على استخدام هذه التقنية فى مجال الاعلانات والتعليم الذكى وفتح آفاق عمل جديدة للصحفيين.

وأشار حماد الرمحي أن الدورة اشترك فيها نحو 30 صحفياً وهم، أحمد خميس، وإسلام لطفي، وأشرف البهي، وإيمان مطر، وآية عاكف، وساميه فاروق، وسحر عبدالفتاح، وسيد الإسكندراني، شهيناز عزام، وشيماء جلهوم، وعبده زعلوك، وكريم فهمي، ومحمد رجب، ومحمد عثمان، ومحمود درغام، ومروة عباس، ومنار فكري، ومها حسين، وناهد عبدالحي، وهناء شلتوت، ووسام عبدالفتاح، ونوران عمر.