تعديات النيل.. الري: إزالة 22 ألف حالة بمساحة 3.9 مليون متر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم حتى الآن إزالة ما يقرب من 22 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 3.90 مليون م2، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد عبدالعاطي، في بيان، اليوم السبت، أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات؛ حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة ردم بناحية الشوش بمركز سوهاج مساحة 2800 م2 بمعاونة الوحدة المحلية بمركز سوهاج وشرطة سوهاج.

وأشار وزير الري إلى تنفيذ 60 قرار إزالة لمخالفات ردم على مساحة 32000 م2 بقرية الزاوية وقرية الميمون ومدينة الواسطى بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف.

وفي محافظة الدقهلية تم تنفيذ 18 قرار إزالة بنطاق قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمساحة 710 م2 بالتنسيق مع قوات أمن ميت غمر، وتنفيذ 27 قرار إزالة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بمساحة 2522 م2 منها 4 قرارات ردم و23 قرارا متنوعا بالتنسيق مع شرطة مركز أجا.

وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة عبارة عن مبانٍ بالبلوك ومونة الأسمنت على مساحة 774 م2 بناحية دير أبوحنس بمركز ملوي بمحافظة المنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة.

كما تم تنفيذ 42 قرار إزالة منها 25 قرارا لمبانٍ مخالفة بمساحة 2259 م2، و17 قرار ردم بمساحة 585 م2 بناحية الطامية وبني شقير وأم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع قوات الشرطة ومجلس مدينة منفلوط.

وفي محافظة البحيرة تم إزالة 51 مخالفة ردم بالمجرى المائي بمساحة 6505 م2، و48 مخالفة متنوعة بمساحة 3196 م2 بمراكز رشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حمادة، وذلك بوجود قوات مديرية أمن البحيرة في جميع المراكز.

وتواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع؛ حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3452 كم بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4455 كم بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2433 كم تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10340 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كم والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 34 كم، وجار العمل في باقي الأطوال.