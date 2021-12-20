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إحباط تهريب طبنجة صوت وطلقات مع راكب قادم من إيطاليا في المطار

09:56 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب طبنجة صوت ومطواة وعدد من الطلقات ومستلزماتهما، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ووردت معلومات من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، بالاشتباه في قيام الراكب "ص. ع" القادم على طائرة مصر للطيران من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل قرر تكليف مصطفى عبدالفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود طبنجة صوت وخزنة احتياطية، و350 طلقة صوت عيار 9 مللي، و299 طلقة صوت عيار 8 مللي، ومطواة ذات نصل حاد.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة الدولي إيطاليا

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