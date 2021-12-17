أرخص ملابس في مصر.. جولة داخل "البالة" في بورسعيد (فيديو)

الطقس في 6 أيام.. أمطار ورياح وأتربة.. وذروة عدم الاستقرار الأحد

رئيس الأسقفية يزور دار الكتاب المقدس: نسعى لتعزيز التعاون مستقبلًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي"، فيديو، اليوم الجمعة، من داخل سوق الملابس المستعملة "البالة" بمنطقة القنال الداخلي في حي نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

وشهد السوق الذي يتواجد به المئات من بائعي الملابس المستعملة اقبال كبير من المواطنين خاصة زوار المحافظة من مختلف المحافظات القادمين إليها عبر عشرات الرحلات الداخلية

وتختلف أسعار الملابس المستعملة "البالة" داخل السوق حسب جودتها وماركتها حيث تبدأ أسعارها من 20 جنيه للملابس المستعملة درجة ثالثة لتصل إلى 300 جنيه لـ"الكريمة" كما يسميها تجار "البالة" نظرا لارتفاع جودتها.