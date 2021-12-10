حدث ليلاً| وفيات وإصابات بانقلاب سيارة شرطة بالدقهلية.. وزير التموين: استقرار أسعار السلع في مارس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصرع 3 مجندين وإصابة 23 آخرين في انقلاب سيارة للأمن المركزي بالدقهلية

لقي 3 من مجندي قطاع الأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا وأصيب 23 آخرين في انقلاب سيارة (لوري) تابعة لقطاع قوات الأمن المركزي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، خلال سيره على طريق ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة شمالي محافظة الدقهلية.

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​نقيب الفلاحين: نحتاج 100 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العدس

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار العدس يرجع إلى أننا نستورد نحو 97% من احتياجتنا من الخارج.

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النمسا: بدء تحقيق في مزاعم بالفساد ضد حزب الشعب الحاكم

شكل البرلمان النمساوي اليوم الخميس، لجنة للتحقيق في مزاعم بالفساد ضد حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه المستشار السابق الكسندر شالنبرج.

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وزير التموين: أسعار السلع تعاود الانخفاض في هذا التوقيت

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين إن الزيادة التي شهدتها أسعار السلع ستستقر بداية من شهر مارس المقبل.

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وزير التموين: سببان وراء زيادة أسعار السكر

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أسباب زيادة أسعار السكر والمنتجات الغذائية.

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باحث أمريكي: انقراض جماعي سادس في الأرض بحلول عام 2100

قد يواجه كوكب الأرض حدثاً خطيراً يؤدي إلى انقراض جماعي بحلول عام 2100، وفق ما حذر منه عالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مضيفاً أن تغير المناخ يدفع محيطاتنا إلى حافة الانهيار.

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الخارجية الأمريكية: مصر غنية بتراثها ويهمنا حمايته ومنع تهريبه

أكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن مصر لديها إرث غني من الآثار والثقافة والحضارة، مشددة على حرصها على التعاون سويا من أجل حمايته ومنع تهريبه.

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة.

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الخارجية الفرنسية: المقترحات الإيرانية تعرقل التقدم في محادثات فيينا

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر أن محادثات فيينا لا تتقدم بسبب تقديم إيران مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق.

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رئيس الحكومة الجزائرية: العلاقة مع تونس "استراتيجية"

أكد رئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على "استراتيجية" العلاقات بين الجزائر وتونس، وضرورة المضي بها نحو آفاق جديدة، وفق ما سطره رئيسا البلدين، لافتا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيزور تونس خلال أيام.

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تعرف على عقوبات المخالفين.. 21 بندًا ملزمًا لوسائل الإعلام في تغطية أخبار الجرائم

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العقوبات المنتظرة لمن يخالف قراره بشأن إصدار مشروع ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، وذلك من خلال لائحة الجزاءات الخاصة به.

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بوتين: ما يحدث في دونباس شرقي أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في دونباس، شرقي أوكرانيا، يشبه الإبادة الجماعية.

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الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن المشكلة في تونس تكمن في دستور 2014، الذي جاء "لضرب مؤسسات الدولة من الداخل".

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