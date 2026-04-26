أعلنت محافظة القاهرة استقبال طلبات تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون 154 لسنة 2019، وطبقًا للتسهيلات الأخيرة التي تم إقرارها في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتيسير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز

أكدت المحافظة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتبسيط عملية استخراج التراخيص، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتقليل الوقت المستغرق، مع تقديم خدمة متميزة للمواطنين داخل المركز التكنولوجي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية.

خدمات متطورة داخل المراكز التكنولوجية

أوضحت المحافظة أن المراكز التكنولوجية توفر بيئة مناسبة لاستقبال المواطنين، مع تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتيسير الإجراءات، وضمان إنهائها بسهولة ويسر، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المحلية.

المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص

أشارت المحافظة إلى ضرورة توافر عدد من المستندات الأساسية للحصول على الترخيص، وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- عقد إيجار أو تمليك للمحل.

3- رسم كروكي يوضح موقع المحل.

