قرار من الجنح في قضية عروس حلوان

قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة طبيب تجميل شهير بمنطقة المهندسين، في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة عروس حلوان المهندسة إسراء كرم داخل عيادته، نتيجة حقنة فيلر قبل زفافها، إلى جلسة 3 مايو المقبل، لحضور الطبيب الشرعي ومناقشته.

قرار المحكمة وتأجيل الجلسة

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع أسرة المجني عليها، والذي ضم المحامين خالد أبو المحاسن، وعبدالله كرم، وعبدالرحمن عز، وفاطمة أمين، حيث طالبوا بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مؤكدين أن الواقعة تعد جناية وليست جنحة، وفقا لنص المادة 236 من قانون العقوبات، باعتبارها ضربا أفضى إلى الموت باستخدام مواد ضارة مع علم المتهم بذلك.

طلبات دفاع أسرة عروس حلوان

واستند الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن مادة الفيلر المستخدمة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مقيدة بهيئة الدواء المصرية، معتبرين أنها مواد مغشوشة وكانت السبب المباشر في وفاة المجني عليها.

وأشار الدفاع إلى أن التقرير الطبي أكد أيضا أن الطبيب غير مختص بإجراء هذا النوع من العمليات، وأن الإجراء تم داخل غرفة غير مجهزة كغرفة عمليات، ودون وجود طبيب تخدير.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجآت

كما دفع الحاضر مع ورثة المجني عليها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى، استنادا إلى نص المادة 109 من قانون المرافعات، مؤكدين أن الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

اتهامات باستخدام مواد غير مسجلة

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، قد أحالت المتهم م. ف طبيب تجميل إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليها.

