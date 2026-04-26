عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع ممثلي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية واتحاد الغرف السياحية بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، ووليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، وعدد من مسؤولي المحافظة.

شهد الاجتماع استعراض جهود تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب عرض جهود الوزارة لحماية المحميات الطبيعية في شرم الشيخ، بالإضافة إلى استعراض ما تحقق من بروتوكول التعاون الذي وقعه جهاز شؤون البيئة مع الغرفة خلال الفترة الماضية.

تحرك حكومي لتعزيز السياحة البيئية بجنوب سيناء

خلال الاجتماع، عرض وفد غرفة سياحة الغوص رؤيته لتنظيم الأنشطة السياحية وحماية الشعاب المرجانية من خلال تقليل الضغوط عليها، عبر تحديد عدد الرحلات السياحية يوميًا، وضمان الارتقاء بنوعية السائح، بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المحميات الطبيعية.

كما أشار إلى الحاجة لتركيب عدد من الشمندورات لربط المراكب بها، لتفادي الإضرار بالشعاب المرجانية، مع مراعاة أحجام المراكب، وتوفير آلية وخطة للصيانة الدورية.

وأشار الوفد إلى تقديم كامل الدعم من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة، بما يحقق أهدافها في الحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز آليات الرقابة والسيطرة، لافتين إلى التعاون مع مشروع "جرين شرم" لتطبيق منصة "Eco Monitor" كمنصة رقمية وطنية لرصد التنوع البيولوجي البحري، وتمكين الغواصين المحترفين من تسجيل مشاهداتهم للأنواع البحرية المختلفة، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية عن حالة الشعاب المرجانية والموائل البحرية.

كما يشمل التعاون رقمنة منظومة عمل الغرفة، خاصة فيما يتعلق بإصدار تصاريح الغوص وسجلات الرحلات، وربط التقارير البيئية بعمليات الغرفة، بما يدعم جهود الرصد البيئي وتقييم كفاءة منظومة الشمندورات.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وتشجيع السياحة البيئية المستدامة بمحميات جنوب سيناء.

وشددت على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والغرفة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وضرورة تضافر الجهود لتذليل أي معوقات تواجه قطاع الغوص.

وأكدت الوزيرة، دعم الوزارة لجهود تركيب الشمندورات الجديدة، وتوفير الخامات والمعدات اللازمة، مع وضع خطة زمنية للانتهاء من صيانة الشمندورات القائمة، وتركيب أعداد إضافية لتغطية الاحتياجات، بما يدعم حماية الشعاب المرجانية.

كما أشارت إلى سعي الوزارة لوضع نظام متكامل لرصد وتتبع حركة المراكب داخل المحميات، من خلال تعميم تركيب أجهزة AIS البحري (نظام التعرف الآلي)، بما يعزز السلامة ويساعد على رصد المخالفات.

ووجهت بتشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارة والمحافظة وغرفة سياحة الغوص واتحاد الغرف السياحية، لوضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ المقترحات التي تمت مناقشتها، وتحسين آليات العمل بقطاع الغوص في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، مع تسريع إجراءات التنفيذ وتحديد المسؤوليات.

كما أكدت استمرار تنفيذ برامج تدريبية بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، حيث تم تدريب نحو 300 مندوب ومراقب للمجموعات السياحية، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية في جنوب سيناء.



