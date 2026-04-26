شعبة الذهب: تراجع محدود للأسعار في مصر وهبوط عالمي 2.5% خلال أسبوع

كتب : دينا خالد

11:34 ص 26/04/2026

أسعار الذهب

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت تراجع محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوع بانخفاض سعر أونصة الذهب 2.5% لتغلق عند 4709 دولارات، إلى جانب حالة التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على آليات تسعير الذهب في السوق.

وأوضح واصف وفق التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن عيار 21، وهو الأكثر تداول في مصر، سجل انخفاض بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 7040 جنيه للجرام، قبل أن ينهيها عند 6990 جنيه، بعدما لامس أدنى مستوى له عند 6940 جنيه، مشير إلى أن السوق تحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط وسط حالة من عدم وضوح الاتجاه جراء تغيرات واضحة في المؤشرات العالمية للذهب بفعل حركة النفط والدولار.

وأضاف أن التذبذب كان السمة الغالبة على حركة الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها تراجع الأونصة عالميًا الذي فرض ضغوط سلبية على الأسعار، في مقابل ارتفاع الدولار في مصر الذي ساهم في الحد من وتيرة الهبوط، ليخلق حالة من التوازن النسبي في التسعير.

التوقعات لأسعار الذهب

وفيما يتعلق بالتوقعات، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الذهب عالميًا أنهى الأسبوع الماضي على تراجع، بعد موجة صعود استمرت أربعة أسابيع متتالية، متأثر بارتفاع مستويات الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز.
وأكد واصف، على أن الأونصة نجحت في التماسك أعلى مستوى دعم 4700 دولار رغم التحركات المتذبذبة وهذا يشير لحركة أسبوعية لن تختلف كثيرا عن الأسبوع الماضي ليظل السعر في نطاق عرضي في حدود 100 دولار بين الصعود والهبوط.

أسعار الذهب شعبة الذهب عيار 21

حل لغز مقبرة توت عنخ آمون.. جامعة عين شمس تصدر توضيحًا
جامعات ومعاهد

حل لغز مقبرة توت عنخ آمون.. جامعة عين شمس تصدر توضيحًا
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
نتنياهو يوافق رسميًا على تعيين أول سفير إسرائيلي في أرض الصومال
شئون عربية و دولية

نتنياهو يوافق رسميًا على تعيين أول سفير إسرائيلي في أرض الصومال
ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟
أخبار مصر

ما بعد الحادية عشرة.. كيف أثرت مواعيد الغلق على السياحة في مصر؟
بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر
رياضة محلية

بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة