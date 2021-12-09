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رئيس الحكومة الجزائرية: العلاقة مع تونس "استراتيجية"

10:20 م الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس الحكومة الجزائرية: العلاقة مع تونس "استراتيجية"

أيمن بن عبد الرحمن

الجزائر - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، على "استراتيجية" العلاقات بين الجزائر وتونس، وضرورة المضي بها نحو آفاق جديدة، وفق ما سطره رئيسا البلدين، لافتا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيزور تونس خلال أيام.

جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلي بها، اليوم /الخميس/ عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد له، وذلك على هامش زيارته لتونس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية "لقد تشرفنا وسعدنا بمقابلة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وبلغناه التحيات الصادقة من طرف أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون".

وأضاف أنه جرى التأكيد، خلال اللقاء، على استراتيجية العلاقات، وضرورة المضي بها نحو آفاق جديدة، وفق ما سطره رئيسا البلدين، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على تكريس هذه التوجهات، حتى تصل العلاقات إلى الآفاق المسطرة لها بالاندماج والتكاملية، وتعميق كل "مجالات التبادلات بين البلدين الشقيقين وبين الشعب الواحد الجزائري والتونسي".

وأشار إلى أن كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، وتم قطع أشواطا كبيرة من أجل وضعها في مرحلتها النهائية، وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة وأعمال حكومية.

وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء الجزائري أن هناك العديد من البروتوكولات التي سوف يتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس تبون لتونس خلال الأيام المقبلة، منوها إلى تواجده للتحضير الجيد لهذه الزيارة المرتقبة.

يذكر أن استقبال رئيس الحكومة الجزائرية قد جرى بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووفدي البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
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