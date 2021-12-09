بوتين: ما يحدث في دونباس شرقي أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية

وكالات:

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في دونباس، شرقي أوكرانيا، يشبه الإبادة الجماعية.

وقال بوتين في اجتماع مع نشطاء حقوق الإنسان، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إنه "يجب أن أقول إن رهاب الروس [الروسوفوبيا] هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد، ويذكرنا بالإبادة الجماعية".

هذا وعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن و الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض، أنه بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".