وزير التموين: سببان وراء زيادة أسعار السكر

(مصراوي):

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أسباب زيادة أسعار السكر والمنتجات الغذائية.

وقال المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيًا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة ومع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميا بصورة كبيرة