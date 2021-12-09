Masrawy logo white

وزير التموين: سببان وراء زيادة أسعار السكر

11:52 م الخميس 09 ديسمبر 2021
وزير التموين: سببان وراء زيادة أسعار السكر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

(مصراوي):

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أسباب زيادة أسعار السكر والمنتجات الغذائية.

وقال المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيًا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة ومع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميا بصورة كبيرة

علي المصيلحي أسعار السكر السكر وزارة التموين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا