ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية اليوم، مدعومة بصعود الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك، على خلفية مخاوف من تعثر وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وهو ما أدى إلى عودة خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.96 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.29 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحريني: 137.24 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و139.54 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 13.34 جنيه للشراء، و14.44 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.29 جنيه للشراء، و74.39 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.19 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و171.81 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.