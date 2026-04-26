إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:56 ص 26/04/2026

عملات عربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية اليوم، مدعومة بصعود الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك، على خلفية مخاوف من تعثر وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، وهو ما أدى إلى عودة خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.96 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.29 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.34 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحريني: 137.24 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و139.54 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 13.34 جنيه للشراء، و14.44 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.29 جنيه للشراء، و74.39 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.19 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و171.81 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدرهم الإماراتي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة