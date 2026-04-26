100 مليون دولار من التمويل الدولية لإنشاء فندق بجوار المتحف المصري الكبير

كتب : منال المصري

12:05 م 26/04/2026

المتحف المصري الكبير

تدرس مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إقراض شركة ألدو لإدارة الفنادق 100 مليون دولار لإنشاء فندق بجوار المتحف المصري الكبير.

الهدف من القرض

بحسب بيان المؤسسة، فإن القرض سيستخدم في تمويل إنشاء فندق جديد يضم 400 غرفة في غرب القاهرة، بالقرب من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، ويطل عليهما.

ويساهم القرض في تمويل استثمارات رأسمالية أخرى، بما في ذلك الأراضي والمباني والتجديد، وتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية.

ماذا نعرف عن الشركة؟

الشركة المقترضة التابعة لمجموعة سامي سعد، تدير محفظة تضم خمسة فنادق في مصر، بالإضافة إلى شركة سياحية مقرها هولندا وتدار الفنادق من قِبل شركة ألدو لإدارة الفنادق.

يشكل هذا التمويل جزءًا من حزمة تمويل متعددة الشرائح مضمونة بقيمة 265 مليون دولار، تم ترتيبها بالتعاون مع شركة EBRS ومقرضين آخرين.

