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النمسا: بدء تحقيق في مزاعم بالفساد ضد حزب الشعب الحاكم

12:12 ص الجمعة 10 ديسمبر 2021
النمسا: بدء تحقيق في مزاعم بالفساد ضد حزب الشعب الحاكم

البرلمان النمساوي

فيينا - (د ب أ):

شكل البرلمان النمساوي اليوم الخميس، لجنة للتحقيق في مزاعم بالفساد ضد حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه المستشار السابق الكسندر شالنبرج.

وتم تشكيل اللجنة بناء على طلب المعارضة.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الحرية اليميني، وحزب "نيوس" الليبرالي، ستسعى اللجنة إلى تحديد " من يتحمل المسؤولية السياسية عن حقيقة أنه خلال السنوات الأخيرة تمكن نظام تردد أنه اتسم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من أن يصبح الأداة المركزية لسياسة الحكومة في بلادنا ".

وكان سيباستيان كورتس استقال من منصب المستشار في أوائل شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي بعد أن أمر الادعاء العام بمداهمة مكتبه ومقر حزب الشعب النمساوي المحافظ، ووزارة المالية.

وضمن أمور أخرى، يشتبه المحققون في أن كورتس والدائرة المقربة منه كانوا يتلاعبون باستطلاعات الرأي باستغلال الأموال العامة.

وكان كورتس الذي ينفي هذه الاتهامات استقال من الحياة السياسية تماما الأسبوع الماضي.

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