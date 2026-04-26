غلق 893 محلًا في 24 ساعة.. الداخلية تُشدد تطبيق قرار ترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

12:03 م 26/04/2026 تعديل في 12:07 م

أغلقت وزارة الداخلية 893 محلاً مخالفًا خلال 24 ساعة، لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر ضمن إجراءات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 893 مخالفة ضد محلات لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من الاستهلاك غير المبرر للطاقة.

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها لضبط المخالفين، والتأكد من التزام المحال التجارية بالقرارات المنظمة لمواعيد العمل والغلق.

