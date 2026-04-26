أغلقت وزارة الداخلية 893 محلاً مخالفًا خلال 24 ساعة، لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر ضمن إجراءات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

غلق المحال المخالفة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 893 مخالفة ضد محلات لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

تنفيذ قرار مجلس الوزراء

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من الاستهلاك غير المبرر للطاقة.

استمرار الحملات الرقابية

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها لضبط المخالفين، والتأكد من التزام المحال التجارية بالقرارات المنظمة لمواعيد العمل والغلق.

