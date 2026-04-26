بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ظاهرة المراهنات الرياضية

كتب : نشأت حمدي

11:38 ص 26/04/2026

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم مناقشة طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بشأن عدد من القضايا في الملف الرياضي.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة ميرال الهريدي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب نشأت حتة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.

كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، واستعداد وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميًا في الدورة القادمة 2028.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات مقدمة من النواب إلى الحكومة، مع المطالبة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

