​نقيب الفلاحين: نحتاج 100 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العدس

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار العدس يرجع إلى أننا نستورد نحو 97% من احتياجتنا من الخارج.

وأكد أبو صدام أن مصر لا تنتج سوى 3% تقريبًا من حجم الاستهلاك السنوي من العدس، والباقي يتم استيراده.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن محصول العدس محصول شتوي يحتاج في زراعته إلى أرض طينية أو صفراء خصبة ويزرع في منتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر ويحتاج الفدان لنحو 50 كيلو تقاوي؛ لينتج 6 أردبات تقريبًا (الإردب 160 كيلو) ويستمر في الأرض من 4 إلى 5 أشهر حتى حصاده.

وأوضح: "لا نزرع حاليًا أكثر من 3 آلاف فدان أغلبهم في محافظات الدلتا بمتوسط إنتاجية طن للفدان بإجمالي 3000 طن تقريبًا ويقدر استهلاكنا السنوي بأكثر من 100 ألف طن نستهلك نحو 70 ألف طن منهم في الشتاء، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي من العدس نحتاج لزراعة نحو 100 ألف فدان حيث تتراوح إنتاجية الفدان من 800 إلى 1000 كيلو عدس".

وأشار عبدالرحمن، إلى أن مصر كانت تزرع في السبعينيات نحو 50 ألف فدان قبل أن يعزف الفلاحين عن زراعة المحصول، لتنهار مساحات زراعته لنحو 3 آلاف فدان فقط.