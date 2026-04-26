كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بطلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بمحافظة سوهاج.

ضبط السيارة وقائدها

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

