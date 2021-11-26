حدث ليلاً| مصر تبهر العالم بإحياء طريق الكباش

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"احتفال ساحر ومهيب".. كيف أبرزت صحف عالمية افتتاح طريق الكباش؟

افتتح اليوم، طريق الكباش في محافظة الأقصر، ليعود إلى النور مرة أخرى بعد نحو 3500 سنة، في حفل مهيب أقيم مساء اليوم.

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زاهي حواس: صورة الأقصر أصبحت الآن موجودة في كل دول العالم

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن ما حدث من احتفالية طريق الكباش رسالة رائعة للعالم كله بأن مصر تحمى تراثها وتظهر أثارها بشكل مبهر، حيث إن الاحتفالية دخلت قلوب الشعوب في كل دول العالم.

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أحمد المرسي: الآثار كانت بطلا في احتفالية طريق الكباش بما تحمله من رهبة وهيبة وتاريخ

قال أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير احتفالية طريق الكباش بالأقصر، إن مشاركته في الاحتفالية كانت بمثابة تحد كبير لتقديم عرض مبهر وإظهار تاريخ وحاضر مدينة الأقصر.

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وزير السياحة عن احتفالية طريق الكباش: "صعب نقدم للناس حاجة ضعيفة بعد حفل المومياوات الملكية"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في تنفيذ حدث افتتاح طريق الكباش بالأقصر وإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان يتابع بنفسه تفاصيل الاحتفالية.

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وزير السياحة عن جدارية "صما طوي": اللوحة تمثل سر الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن طريق الكباش أيقونة من أيقونات محافظة الأقصر، مضيفًا: الفعالية اليوم ليست فقط الإعلان عن كشف الكباش فقط، ولكن يليها سبب آخر هو الانتهاء من أعمال الهوية البصرية الذي وجه الرئيس السيسي بها.

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من الأقصر.. التفاصيل الكاملة لأناشيد احتفالية طريق الكباش (حوار)

من قلب محافظة الأقصر بجنوب مصر تغنى أفراد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني بــ 3 أناشيد باللغة المصرية القديمة، وسط حالة من البهجة سرت في الأنحاء خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته وعدد من الوزراء والوفود الرسمية.

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أول تعليق من المصريين بالخارج على عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية​

أشاد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، بقرار وزارة الداخلية السعودية الصادر اليوم بعودة الطيران المباشر إلى المملكة من مصر، والذي يأتي كقرار طال انتظاره، لكنه في الوقت ذاته كان متوقعا في ظل الالتزام الكبير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مصر والإجراءات المتبعة للتعامل مع الجائحة.

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الطورائ الروسية: مصرع 52 شخصا في في حادث بمنجم بمطقة كوزباس الروسية

وصل العدد الإجمالي للقتلى نتيجة الحادث الذي وقع فجر اليوم بمنجم ليستفياجنايا بمقاطعة كيميروفو في كوزباس الروسية إلى 52 شخصا، من بينهم 6 من عمال الإنقاذ .

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متحدث بريطاني: نشعر بخيبة أمل من تهديدات الصيادين الفرنسيين للمرور عبر نفق القنال الإنجليزي

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يشعر بخيبة الأمل من التهديدات بوقف حركة المرور عبر نفق القنال الانجليزي "المانش" غداً بسبب غضب الفرنسيين من مشكلة تصاريح الصيد التي لم يتم منحها لهم من جانب بريطانيا للصيد في المياه البريطانية.

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بعد غرق 27 شخصا.. جونسون يدعو ماكرون لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

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"النار التهمت كل شئ".. اللقطات الأولى لحريق مركب نيلي بالمعادي

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلنشات مدعومة بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شبَّ في مركب نيلي بكورنيش المعادي، الخميس.

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على وقع التوتر.. الجيش الإثيوبي يصدر بيانا بشأن محاولات لمهاجمة "سد النهضة"

أعلنت قوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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