سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 14 يونيو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7923 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8044 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7038 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 6033 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56304 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.