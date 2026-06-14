واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات القومية الكبرى، حيث أجرى زيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل بالخط الثاني لشبكة القطار الكهربائي السريع الممتد من أكتوبر إلى أسوان وأبو سمبل، برفقة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وشملت الجولة متابعة سير الأعمال بمحطتي مطار أسوان وأسوان الجديدة، ضمن المشروع الذي يمتد بطول 1100 كيلومتر ويعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها الدولة لدعم التنمية وربط المحافظات بشبكة نقل متطورة وآمنة.

وزير النقل يتابع معدلات التنفيذ بالمحطات الجديدة

واطلع وزير النقل على نسب الإنجاز بالمحطات الجاري تنفيذها، حيث تتمتع محطة مطار أسوان بموقع استراتيجي بالقرب من محور بديل خزان أسوان، وتخدم مدينة أسوان ومطار أسوان الدولي وجامعة أسوان، إلى جانب المناطق الواقعة على امتداد الطريق الصحراوي الغربي.

كما تابع أعمال محطة أسوان الجديدة التي تستهدف خدمة التوسعات العمرانية الحديثة والأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمدينة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسهيل حركة المواطنين.

توجيهات بتكثيف العمل في القطار السريع

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مع تكثيف الأعمال على مدار اليوم وتنفيذ كافة المكونات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما تابع مخططات حركة الركاب داخل المحطات، بداية من مداخلها الرئيسية وحتى الأرصفة وصالات التذاكر، إلى جانب مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محطة والخدمات المقرر تقديمها للمسافرين.

ربط القرى والمدن بمحطات القطار السريع

وأكد الوزير أن اختيار مواقع المحطات تم وفق دراسات تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إليها، مع مراعاة قربها من الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية ومحاور الحركة المختلفة.

وأشار إلى أهمية إنشاء ساحات انتظار للسيارات وشبكات ربط مرورية تخدم المدن والقرى المحيطة بالمحطات، بما يسهم في تسهيل انتقال الركاب وتقليل زمن الرحلات.

مشروع استراتيجي يدعم التنمية في الصعيد

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان الأعمال الصناعية الجاري تنفيذها على مسار الخط، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، خاصة أن المشروع يمثل جزءًا رئيسيًا من ممر التنمية اللوجستي الممتد من الإسكندرية إلى توشكى مرورًا بالقاهرة وأسوان.

ويستهدف المشروع دعم حركة نقل الركاب والبضائع، وربط مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة في توشكى وغرب أسوان بشبكات النقل الحديثة، بما يعزز فرص التنمية والاستثمار في محافظات الصعيد.

تفاصيل شبكة القطار الكهربائي السريع

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 2000 كيلومتر، وتضم 60 محطة وورشتين رئيسيتين للصيانة، إلى جانب عدد من نقاط الصيانة والتخزين.

ويشمل الخط الثاني «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل» 36 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، بالإضافة إلى ورشة رئيسية للعمرة الجسيمة وثلاث نقاط للصيانة في أسوان وأبو سمبل وسفاجا، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق نقلة نوعية في خدمات السكك الحديدية.