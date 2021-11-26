أول تعليق من المصريين بالخارج على عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية​

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، بقرار وزارة الداخلية السعودية الصادر اليوم بعودة الطيران المباشر إلى المملكة من مصر، والذي يأتي كقرار طال انتظاره، لكنه في الوقت ذاته كان متوقعا في ظل الالتزام الكبير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مصر والإجراءات المتبعة للتعامل مع الجائحة.

وقال حنفي لمصراوي، إن قرار عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية وبعض الدول الأخرى وضع دون شروط كبيرة، بل تعتبر مخففة إذ ألغى الحجر المؤسسي خارج السعودية في دولة ثالثة على أن يكون هناك حجر داخل المملكة 5 أيام بصرف النظر عن درجة التحصين، والذي سيطبق بداية من الأربعاء المقبل.

واعتبر حنفي، أن فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة الذين يرغبون في القدوم إليها.

وتابع حنفي: "بدء فتح الطيران القدوم مباشر للمملكة جاء من خلال البيان الصادر من الداخلية السعودية والذي جاء فيه، أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً ومارفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء (14) يوم خارجها قبل دخول المملكة، مصر - ‘ندونيسيا - باكستان - البرازيل - الهند - فيتنام ، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) ايام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة".

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