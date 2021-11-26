الطورائ الروسية: مصرع 52 شخصا في في حادث بمنجم بمطقة كوزباس الروسية

موسكو - (أ ش أ):

وصل العدد الإجمالي للقتلى نتيجة الحادث الذي وقع فجر اليوم بمنجم ليستفياجنايا بمقاطعة كيميروفو في كوزباس الروسية إلى 52 شخصا، من بينهم 6 من عمال الإنقاذ .

وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس أنه "وفقا للبيانات الأولية ، ليس هناك ناجون في منجم الفحم. حيث لقي ما يصل إلى 52 شخصا مصرعهم، بمن فيهم عمال الإنقاذ".

وقالت خدمة الطوارئ في وقت سابق، "إن فرقة رجال الإنقاذ، التي كانت تقوم بعملية إنقاذ على الخط البعيد، توقفت عن الاتصال".

وتابعت في بيان "كان من المفترض أن يتم الاتصال بعد إشارة خطر الانفجار، عندما تجاوز تركيز الميثان القيم المحددة، لكن هذا لم يحدث".

وكتب محافظ منطقة كوزباس الروسية، سيرجي تسيفيليف، على قناة "تليجرام" الخاصة به: "وفقا لأحدث البيانات، في وقت وقوع الحادث، كان هناك 285 عاملاً في المنجم".

وأصدر المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف تعليماته بالتحقق من مدى مراعاة التشريعات المتعلقة بحماية العمل والسلامة في جميع المناجم في كوزباس.

وصرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، أن القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، سيرفع تقريرًا إلى الرئيس بوتين لإطلاعه على الوضع.

يذكر أن منجم "ليستفياجنايا" للفحم تملكه شركة " إس دي إس-أوجل" القابضة، وهي واحدة من أكبر 3 منتجين للفحم في روسيا، وتقوم بتطوير احتياطيات منجم الفحم في "يجوزوفو-كراسنويارسكي"، ويعمل المنجم جنبًا إلى جنب في نفس مصنع المعالجة في بيلوفو - أحد أكبر مصانع معالجة الفحم المولّد للطاقة في روسيا.