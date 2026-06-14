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نجل سعد الصغير يوجه رسالة دعم لوالده بعد أزمته الأخيرة

كتب : سهيلة أسامة

03:26 م 14/06/2026

سعد الصغير

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وجه محمود نجل المطرب الشعبي سعد الصغير، رسالة دعم لوالده بعد الأزمة الأخيرة التي واجهها مع الراقصة شمس.

ونشر محمود صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "نحن سند لمن قصد، ورعد على من حقد، ونور لمن اهتدى".

سعد الصغير يرد على ادعاءات الراقصة شمس

من جانبه، رد الفنان سعد الصغير على الادعاءات التي طالته من طليقته الراقصة شمس خلال الساعات الماضية، من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال سعد الصغير: "الست دي كل الموضوع معاها فلوس وعايزة تبتزني فقط لا غير، من 2009 عملت نفس الموضوع، والحمد لله اتحفظت القضايا عشان هي كانت كذابة ومعايا ما يثبت الكلام ده".

وأضاف: "واحد خطف واحدة ومعاها 3 وأختها.. يعني أنا خطفت 4 أشخاص، طب أنا عايز أختك تطلع تقول إنها اتخطفت، وليه الواحد يخطف واحدة في الشهر السابع ويسقطها، طب انتي مش عارفة طريق الدكتور ده والعيادة ما تروحي تبلغي عنه".

واستكمل: "طول ما هي بتاخد فلوس مش هتتبلى على حد، وبعتت لصديقي فيديو وقالت له لو مبعتليش 10 آلاف دولار وحياة أمه لنزله".

أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس

يذكر أن الفنان سعد الصغير أحيا حفل زفاف مساء أمس الجمعة، في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع الراقصة شمس.

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