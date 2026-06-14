أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل، داخل 24 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 10 آلاف و213 طالبًا وطالبة، حيث تبدأ الاختبارات بالمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الدينية يوم 21 يونيو، والتربية الوطنية يوم 23 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو، على أن تنطلق امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع اعتبارًا من 28 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

تجهيز لجان الثانوية العامة واستراحات المراقبين

وقال فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام بأسوان، إن المديرية عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظ أسوان، لمراجعة جميع الاستعدادات الخاصة باللجان الامتحانية واستراحات المراقبين.

وأوضح أنه جرى التأكد من جاهزية اللجان وتوفير وسائل التهوية المناسبة ومبردات المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب توفير زائرة صحية داخل كل لجنة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

تأمين لجان الثانوية العامة ومراكز توزيع الأسئلة

وأكد مدير عام التعليم العام أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة، وضمان وصول أوراق الامتحانات إلى جميع اللجان بمختلف المدن والمراكز والقرى في المواعيد المحددة.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، إلى جانب غرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء أداء الطلاب للامتحانات.

واختتم فيصل نعيم تصريحاته بتوجيه الأمنيات لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة أسوان بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص المديرية على توفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء واستقرار.