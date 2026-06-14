أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ انطلاق موسم الحصاد لعام 2026 بلغ 524 ألفًا و997 طنًا و618 كيلوجرامًا، وذلك من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تواصل تحقيق معدلات توريد متميزة بفضل المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، رغم تخطي نسبة المستهدف، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على توفير جميع التيسيرات اللازمة أمام المزارعين، وتذليل أية معوقات قد تواجههم خلال عمليات التوريد، مع متابعة يومية لسير العمل بمواقع الاستلام لضمان انتظام الإجراءات وسرعة استقبال الأقماح الموردة وفق الضوابط المقررة.

وأضاف المحافظ أن ما تحقق من كميات توريد يعكس وعي المزارعين بأهمية محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، وحرصهم على دعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال الاستلام مستمرة بجميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة لعملية التوريد، وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من جودة الأقماح ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد ودعم اتخاذ القرار.