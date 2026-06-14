وقعت وزارة السياحة والآثار بروتوكول تعاون مشتركًا بين وزارة العمل واتحاد الغرف السياحية، في خطوة تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية والفندقية، بما يدعم تطوير بيئة العمل بالقطاع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

لتسهيل إصدار تراخيص عمل الأجانب

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على تصاريح وتراخيص عمل الأجانب العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.

كان أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تتجه لإطلاق منصة استثمارية رقمية متكاملة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وزير السياحة: منصة رقمية موحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار

أوضح "فتحي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المنصة الجديدة ستوفر منظومة إلكترونية متكاملة لتوحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، من خلال تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي للمنصة مستهدف في منتصف عام 2027.