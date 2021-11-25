"احتفال ساحر ومهيب".. كيف أبرزت صحف عالمية افتتاح طريق الكباش؟

كتب - محمد عطايا:

افتتح اليوم، طريق الكباش في محافظة الأقصر، ليعود إلى النور مرة أخرى بعد نحو 3500 سنة، في حفل مهيب أقيم مساء اليوم.

ضم الطريق أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش، ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وخلال احتفالية مهيبة بالأقصر افتتح طريق الكباش مجددا بعد ترميمه، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في بداية الاحتفالية، إن الطريق "تضم 1057 تمثال".

وتؤكد وزارة السياحة أن طريق الكباش سيجعل من مدينة الأقصر "متحفا مفتوحا" في بلد يوظف قطاعه السياحي مليوني شخص ويدر أكثر من 10 بالمئة من إجمالي الناتج القومي.

وأبرز صحف ووكالات أنباء عالمية احتفالية مصر اليوم بطريق الكباش.

"إنجاز طموح"

اعتبرت صحيفة "البايس" الإسبانية، وهي الصحيفة الأبرز هناك، استكمال ترميم المنطقة بأنه "إنجاز طموح" صاحبه تجديد كبير لمحافظة الأقصر.

وأضافت أن مصر تحتفل اليوم الخميس "باستعادة الروعة القديمة لطريق الكباش التاريخي، مع لمسات معاصرة لمهرجان أوبت الفرعوني".

"حفل ساحر"

ذكر موقع "تاجسشاو" الألماني، أن حفل افتتاح طريق الكباش، هو ثاني "حفل ساحر" من نوعه هذا العام، بعدما نظمت الحكومة موكبا للاحتفال بنقل ملوك مصريين قدامي.

"طقوس مذهلة في الأقصر" "طقوس مذهلة في الأقصر"

تحت عنوان "طقوس مذهلة في الأقصر"، أبرز الوكالة الإيطالية الرسمية، حفل افتتاح طريق الكباش في مصر.

وقالت إن مصر قامت بتحسين "مذهل" آخر لتراثها الأثري الليلة، لافتة إلى أنه هذه المرة في الأقصر.

"مصر تحيي طقوس تاريخية"

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن مصر أحيت تقليدًا ثقافيًا مختلفًا تمامًا لم يشهده العالم منذ عدة آلاف من السنين.

وأوضحت أن "مصر افتتحت طريق يبلغ عمره 3 آلاف عام للجمهور يوم الخميس في حفل ضخم في مدينة الأقصر الجنوبية بعد عقود من جهود التنقيب".

ولفتت إلى أن "العرض الرائع بدأ بعد حلول الظلام في مصر وقرابة وقت الغداء بالتوقيت الشرقي على طول الطريق، الذي تصطف على جانبيه أكثر من 600 تمثال برأس كبش".

"احتفال مهيب"

فيما أبرز شبكة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، الضوء على الاحتفالية العالمية التي نظمتها جمهورية مصر العربية اليوم بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث أنه "احتفال ليلي مهيب".

وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا آخر من المسئولين قاموا اليوم رسمياً بافتتاح طريق الكباش، الذي يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا الطريق كان يُمسى في الأساطير المصرية القديمة بـ "طريق الرب".

ونوهت القناة إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تعهدت بجعل مصر واجهة مفضلة للسياح من خلال تحويلها إلى "متحف في الهواء الطلق".

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