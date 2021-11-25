مصر تبهر العالم.. إشادات محلية ودولية باحتفالية إحياء طريق الكباش

(مصراوي):

انتهت منذ قليل احتفالية وزارة السياحة والآثار الأسطورية لطريق الكباش في الأقصر بحضور ونقل وبث مباشر عبر 150 قناة عالمية بعدة لغات ومن تنظيم وإشراف "ميديا هب سعدي - جوهر"

وتصدر الحدث العالمي منصة "تويتر" بهاشتاج #طريق_الكباش و#احتفالية_الكباش، حيث أعرب المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات عن فخرهم بما قدمته ولازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للإنسانية.

وبدأت احتفالية طريق الكباش بجولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، الذي قدم شرحًا تفصيليًا عن المرجع التاريخي لطريق الكباش وأهمية الترميمات التي شهدتها الأقصر مؤخرًا.

وخلال الاحتفالية تم إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون مع انطلاقة أضواء الليزر، بالتزامن مع تحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

وقدمت الاحتفالية الأسطورية مدينة الأقصر في ثوبها الجديد بعد التجديدات التي شهدتها مؤخرًا، منها كورنيش النيل باستعراض المعابد الأثرية والمناظر الطبيعية للنيل، وبتقديم فيلم تسجيلي قصير يحكي اكتشافات وتاريخ مدينة الأقصر بمشاركة عدد من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، وسلمى أبو ضيف، وعمرو وهبة ورامي عاشور.

وقدم المطرب محمد حماقي أغنية بلدنا حلوة مع الفنانة لارا إسكندر والتي شاركته الغناء باللغة الإنجليزية، وتألقت أيضًا الفنانة هايدي موسى من خلال تقديمها أنشودة آمون والتي لاقت إعجابًا واستحسانًا من الجمهور بقيادة المايسترو نادر عباسي.

والجدير بالذكر أن مصر شهدت اليوم الخميس حفلًا أسطوريًا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث انطلق من ناحية الشمال، وشارك فيه ما يقرب من 400 شاب، مع تزيين المراكب المقدسة لثالوث طيبة، حيث انطلق الحفل من معبد خونسو بالكرنك، إلى معبد الأقصر، وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الكبرى للطريق بعد ردمه لسنوات.

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